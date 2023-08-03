Поставки китайских легковушек в Россию превысили миллиард долларов

В июне поставки легковых машин из Китая в Россию выросли на четверть. Об этом со ссылкой на данные китайской таможни сообщает РИА Новости.

Отгрузки легковушек из КНР впервые в истории преодолели планку в миллиард долларов. Так, в мае в страну ввезли автомобилей на 809,4 миллиона. Предыдущий рекорд установили в апреле — тогда импорт составил 976,9 миллиона долларов.

Помимо автомобилей новый рекорд установил и импорт шин. За июнь в Россию поставили товаров на 156,3 миллиона долларов (плюс 15 процентов в месячном выражении). Приблизились к рекорду отгрузки запчастей — они увеличились до 179,2 миллиона (плюс 11 процентов). Прошлый рекорд установили в марте 2023-го, он составлял 179,5 миллиона долларов.

С января по май 2023 года Россия стала крупнейшим зарубежным рынком для китайских авто. За это время в страну поставили 287 тысяч новых автомобилей. Отгрузки на российский рынок вдвое больше, чем в другие страны, отмечают таможенные органы КНР. Ведущие позиции в экспорте машин занимают Chery Automobile, Zhejiang Geely Holding Group и Great Wall Motor.