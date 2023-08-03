Перечислены новые иномарки, которые можно купить в РФ уже сейчас

В Россию активно ввозят новые автомобили как по официальным каналам, так и по параллельному импорту. Портал Autonews.ru рассказал о самых интересных моделях, которые можно приобрести уже в текущем месяце.

Уточняется, что одному из российских автомобильных дилеров удалось завезти в Россию партию автомобилей Peugeot 207i. Они оснащены 113-сильным мотором и автоматической трансмиссией. Их можно приобрести по цене от 1,5 млн рублей.

Также в России появился аналог Hyundai Solaris из Китая - Alsvin. Отмечается, что это седан B-сегмента, который может также конкурировать с Lada Granta и Volkswagen Polo. Автомобиль представлен только с «автоматом». Он обойдется всего в 1,65 млн рублей.

Еще одной свежей машиной на российском рынке стал китайский хетчбэк Livan X3 Pro. За счет высокого дорожного просвета он может позиционировать себя как кроссовер. Автомобиль продается по цене в 1,78 млн рублей.

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«Получилась машина немногим короче Camry, с мотором 1,6 турбо схожей мощности с атмосферными 2.5 у японцев и корейцев, с богатым оснащением и даже имитацией позолоты вместо хрома в топ-версии», - говорится в публикации.

Стоимость модели составляет от 3,25 млн рублей с учетом безусловной скидки.

Также в России появилась машина Hongqi H5. Оснащение автомобиля выполнено на уровне бизнес-класса, а дизайн напоминает Rolls-Royce. Марка является старейшим премиум-брендом Китая. H5 предлагается за 4,79 млн рублей.

Кроме того, в страну ввели новый Exeed RX. Это кросс-купе, но по габаритам напоминает кроссовер. Автомобиль оснащен 249-сильным двухлитровым турбомотором. Машина продается по цене от 5,4 млн рублей.