BYD опубликовал первое изображение нового кроссовера Song L
Китайский автопроизводитель BYD распространил первое тизерное изображение нового кроссовера Song L. Об этом сообщает autohome.com.cn. Судя по фото, машина получит двери без рамок.
На сегодняшний день кроссовер проходит дорожные испытания в окрестностях города Турфан (Китай). Серийную версию модели представят до конца 2023 года. Автомобиль получит новую систему DiSus-A, которая управляет пневматическими подвесками, выдвижные дверные ручки, спойлер и электропривод двери багажника.
Новый BYD Song L оснастят электрической силовой установкой мощностью 530 л.с. В Китае модель будет продаваться за 300 тыс. юаней (3,8 млн рублей).
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