BYD опубликовал первое изображение нового кроссовера Song L

Китайский автопроизводитель BYD распространил первое тизерное изображение нового кроссовера Song L. Об этом сообщает autohome.com.cn. Судя по фото, машина получит двери без рамок.

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На сегодняшний день кроссовер проходит дорожные испытания в окрестностях города Турфан (Китай). Серийную версию модели представят до конца 2023 года. Автомобиль получит новую систему DiSus-A, которая управляет пневматическими подвесками, выдвижные дверные ручки, спойлер и электропривод двери багажника.