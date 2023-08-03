Tesla вытеснила китайцев из Индии

Американская автомобильная компания Tesla получила одобрение от властей Индии за свое предложение инвестировать в страну. Как пишет издание 32CARS.RU, одновременно с этим китайский BYD - один из крупнейших конкурентов в области электромобилей - был остановлен из-за повышенного внимания со стороны Нью-Дели.

Таким образом, перед Tesla могут открыться по истине безграничные возможности. Американский бренд будет договариваться об условиях выхода на третий по величине автомобильный рынок в мире.