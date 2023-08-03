Компания Tesla вытеснила китайцев из Индии
Американская автомобильная компания Tesla получила одобрение от властей Индии за свое предложение инвестировать в страну. Как пишет издание 32CARS.RU, одновременно с этим китайский BYD - один из крупнейших конкурентов в области электромобилей - был остановлен из-за повышенного внимания со стороны Нью-Дели.
Таким образом, перед Tesla могут открыться по истине безграничные возможности. Американский бренд будет договариваться об условиях выхода на третий по величине автомобильный рынок в мире.
Важной особенностью будет тот факт, что Tesla не будет испытывать конкуренции со стороны BYD. Следует отметить, что американский бренд вынужден сталкиваться с этим на других развивающихся рынках, например в Таиланде.