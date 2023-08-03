В России появился в продаже столетний кабриолет Cadillac

На Авто.ру появилось объявление о продаже за 110 млн рублей кабриолета Cadillac, выпущенного в 1927 году. Владелец утверждает, что автомобиль был создан для выставки New York Auto Show к 25-летию марки Cadillac.

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По данным продавца, машина является уникальным экземпляром, кузов которого был сделан ателье Fisher.

«Было произведено три таких автомобиля. Данный экземпляр единственный сохранившейся. Принадлежал John Davison Rockefeller JR», - говорится в объявлении.

Там также указано, что ретро-автомобиль не требует ремонта, его пробег составляет 87 352 км. Cadillac оснащен 5,2-литровым двигателем V8 мощностью 88 л.с.

При этом владелец готов рассмотреть варианты обмена машины.