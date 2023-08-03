Исполнение всего одно, а выбрать удастся лишь окраску — белую, серую или чёрную. По габаритам новинка ближе к F7, по стоимости — к небольшому Jolion. Начальная комплектация обходится в 1 949 000 рублей, версия с «роботом» — в 2 099 000 рублей. Вседорожник собран в Китае, но адаптирован к России: обещаны заводской антикор, износостойкий пластик и оцинкованные детали кузова