Скоро на всех дорогах страны: официальные новинки для России
Несмотря на уход большинства мировых автопроизводителей из России, перечень доступных здесь марок и моделей постоянно увеличивается, а новинки появляются регулярно. Впрочем, почти все они родом из Китая, даже если собраны в нашей стране или ближнем зарубежье и продаются под местными брендами. Как бы то ни было, выбор у россиян всё-таки есть, хоть и не такой богатый, как прежде. В нашей подборке представлены новые автомобили, которые добрались до нас в последние несколько месяцев или доберутся в ближайшее время.
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