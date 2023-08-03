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Скоро на всех дорогах страны: официальные новинки для России

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Седан BelGee. Под белорусской маркой на наш рынок выйдет не только кроссовер X50, представляющий собой Geely Coolray с другими шильдиками 
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Позднее появятся аналоги знакомого вседорожника Geely Atlas Pro и ранее недоступного седана Emgrand 7 
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Четырёхдверка превосходит Lada Vesta по длине на 23 сантиметра. Пару 1,5-литровому 114-сильному «атмосфернику» составят пятиступенчатая механическая коробка передач или вариатор 
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Haval M6. Китайский бренд вывел на наш рынок кроссовер длиной 4664 миллиметра. Он предложен исключительно с передним приводом и полуторалитровым турбодвигателем (143 лошадиные силы и 202 Нм). Стандартная коробка передач — шестиступенчатая «механика», за доплату доступен семидиапазонный «робот» 
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Исполнение всего одно, а выбрать удастся лишь окраску — белую, серую или чёрную. По габаритам новинка ближе к F7, по стоимости — к небольшому Jolion. Начальная комплектация обходится в 1 949 000 рублей, версия с «роботом» — в 2 099 000 рублей. Вседорожник собран в Китае, но адаптирован к России: обещаны заводской антикор, износостойкий пластик и оцинкованные детали кузова 
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В «базе» — литые колёса диаметром 17 дюймов, диодная светотехника, доступ в салон без ключа, система стабилизации, мультимедиа с 10,25-дюймовым дисплеем, климатическая установка, круиз-контроль, а также обогрев передних кресел и наружных зеркал. При этом подушек безопасности только две, интерьер тканевый, а подогревы лобового стекла и форсунок стеклоомывателя не предусмотрены 
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Evolute i-Sky. Копия китайского Dongfeng Forthing Thunder обойдётся россиянам в 4 615 000 рублей, но государственные льготы по автокредиту уменьшат эту сумму до 3 990 000. Электродвигатель выдаёт 204 лошадиные силы и 340 Нм. Набор «сотни» занимает 8,6 секунды, а максимальная скорость составляет 180 километров в час 
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Батарея ёмкостью 85,9 киловатт-часа позволяет проехать на одной зарядке до 511 километров, а восполнить 80-процентный запас энергии при использовании разъёма CCS2 можно всего за 45 минут. Клиренс составляет 175 миллиметров. Внутри — 10,25-дюймовая виртуальная панель приборов и дисплей мультимедиасистемы аналогичной диагонали 
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В комплектацию входят диодная оптика, «тёплый» пакет, датчик дождя, доступ в салон без ключа, камеры «по кругу», слежение за состоянием водителя, датчики давления в шинах и мониторинг «слепых» зон 
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Changan CS75 Plus. Фирма привезёт в нашу страну вседорожник нового поколения. Он обретёт изменённый облик, иной салон, обилие водительских помощников и турбомотор 
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Информация об оснащении появится ближе к началу продаж. Снаружи 4,7-метровый кроссовер отличится объёмной решёткой радиатора, узкой диодной светотехникой и плавными линиями кузова 
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1,5-литровый 178-сильный двигатель сочетается с шестидиапазонным «автоматом» Aisin. Максимальная скорость — 196 километров в час 
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Changan Lamore. Седан станет 14-й моделью компании в России. На домашнем рынке четырёхдверка появилась зимой прошлого года. Облик выполнен в стилистике автомобилей из гаммы Uni 
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1,5-литровая «турбочетвёрка» (180 лошадиных сил и 300 Нм), разработанная самой фирмой, работает с семидиапазонным «роботом» и исключительно передним приводом 
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На своей родине седан оснащён 10,25-дюймовой виртуальной панелью приборов, центральным экраном на 13,2 дюйма, передними сиденьями с электрическими регулировками в шести направлениях, сервоприводом крышки багажника, климатической системой с фильтром и множеством электронных помощников 
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Changan Hunter Plus. Оставить заказ на рамный пикап предлагают с весны: размер депозита — 16 тысяч рублей. Длина, ширина и высота машины составляют 5350, 1980 и 1875 миллиметров соответственно. Клиренс — 225 миллиметров, углы въезда и съезда — 28 и 26 градусов 
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У грузовичка пружинная задняя подвеска и подключаемый полный привод с «раздаткой» BorgWarner. На домашнем рынке автомобилю полагаются 2,0-литровые турбодизель (163 лошадиные силы, 400 Нм) и бензиновая «турбочетвёрка» (233 силы, 390 Нм) из гаммы Blue Whale от вседорожника Uni-K 
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В «базе» — шестиступенчатая механическая коробка передач, но бензиновый двигатель можно совместить и с восьмидиапазонным «автоматом» ZF. В салоне — кресла с электрорегулировками, обитые экокожей с перфорацией, а также «умная» климатическая установка Forest Air и мультимедиаистема с 12,3-дюймовым экраном 
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Omoda S5 GT. «Заряженная» версия седана заснята на автовозе по пути в Москву: продажи начнутся уже в этом месяце 
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От исходной четырёхдверки модификация GT отличается «спортивной» внешностью с переработанной радиаторной решёткой и ярко-оранжевыми суппортами тормозов, а также салоном с красными прострочкой и ремнями безопасности 
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Это мощнейшее исполнение модели. 1,6-литровый 150-сильный турбомотор совмещён с семидиапазонным «роботом». Сертификационные испытания уже завершены 
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Chery Arrizo 8. Топовая комплектация седана, названная Ultimate Special Version, обойдётся в 3 549 900 рублей. Её отличия — зелёный цвет с золотистым декором, чёрная крыша и оригинальное оформление внутреннего убранства 
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Как и в варианте Ultimate за 3 499 900 рублей, автомобиль оснащён панорамной крышей с люком, функцией помощи при перестроении, климатической установкой с ароматизатором и аудиосистемой с 12 динамиками. Подушек безопасности десять. В начальном исполнении Prestige за 3 399 900 рублей предусмотрены двухцветные колёса, а также диодные фары, противотуманки и поворотники 
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Кроме того, есть адаптивный круиз-контроль с автоторможением, помощь при движении в пробке и кластер с парой 24,6-дюймовых дисплеев. У акустики восемь динамиков. 1,6-литровый турбомотор выдаёт 186 лошадиных сил и 275 Нм, а совмещён он с семидиапазонным «роботом». Набор «сотни» занимает 8,9 секунды, максимальная скорость составляет 205 километров в час 
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Jetour Dashing. Бренд из состава Chery предложит россиянам два кроссовера. Более скромный из них — Dashing (Dasheng) — дебютировал в прошлом году. Технически он не отличается от Chery Tiggo 7 Pro 
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Доступно два турбодвигателя — 147-сильный объёмом 1,5 литра и 1,6-литровый на 190 лошадиных сил. Совмещены они с шестиступенчатой «механикой» или семидиапазонным «роботом» с парой «мокрых» сцеплений 
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За доплату предложены диодная светотехника, 19-дюймовые колёса, бесключевой доступ, подогрев передних кресел, климатическая установка с ионизатором и так далее. Цена — от 2 339 900 до 3 039 900 рублей 
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Jetour X90 Plus. Пятиметровый флагман марки по технике идентичен Chery Tiggo 8. 1,6-литровый 190-сильный и 2,0-литровый 244-сильный моторы сочетаются с «роботом» 
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Обещаны качественные материалы отделки салона, панорамная крыша, колёса диаметром 20 дюймов и камеры «по кругу», а также «зимний пакет» с обогревом руля, переднего и заднего стёкол, форсунок омывателя и всех кресел 
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Посадочных мест пять, хотя на родине доступна семиместная версия. Цена модели в России — 3 249 900—3 689 900 рублей 
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    Несмотря на уход большинства мировых автопроизводителей из России, перечень доступных здесь марок и моделей постоянно увеличивается, а новинки появляются регулярно. Впрочем, почти все они родом из Китая, даже если собраны в нашей стране или ближнем зарубежье и продаются под местными брендами. Как бы то ни было, выбор у россиян всё-таки есть, хоть и не такой богатый, как прежде. В нашей подборке представлены новые автомобили, которые добрались до нас в последние несколько месяцев или доберутся в ближайшее время.

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