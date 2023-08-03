Mitsubishi показала безымянный кроссовер

Не так давно компания Mitsubishi продемонстрировала изображение нового автомобиля. И пусть этот кроссовер еще не имеет названия, но зато мы можем видеть его финальный внешний вид и даже некоторые технические параметры.

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К примеру, известны габариты автомобиля: длина 4,39 м; ширина 1,81м; высота 1,66 м. Это несколько больше нынешнего Mitsubishi ASX – как раз вкладывается в идею роста размеров с дебютом каждого нового поколения модели.

Также известно о 1,5-литровом двигателе (сейчас у Mitsubishi есть такой собственный турбомотор мощностью 150 л.с.) и CVT-вариаторе.

Это напоминает о позиционировании текущего Mitsubishi ASX с точки зрения мощности (но там 2-литровый «атмосферник») и наличия вариатора вместо традиционного «автомата».

Для новинки обещан только передний привод, но будет вспомогательная система выбора режимов движения: Normal/Wet/Gravel/Mud.