Mitsubishi показала безымянный кроссовер, который может быть следующим ASX
Не так давно компания Mitsubishi продемонстрировала изображение нового автомобиля. И пусть этот кроссовер еще не имеет названия, но зато мы можем видеть его финальный внешний вид и даже некоторые технические параметры.
К примеру, известны габариты автомобиля: длина 4,39 м; ширина 1,81м; высота 1,66 м. Это несколько больше нынешнего Mitsubishi ASX – как раз вкладывается в идею роста размеров с дебютом каждого нового поколения модели.
Также известно о 1,5-литровом двигателе (сейчас у Mitsubishi есть такой собственный турбомотор мощностью 150 л.с.) и CVT-вариаторе.
Это напоминает о позиционировании текущего Mitsubishi ASX с точки зрения мощности (но там 2-литровый «атмосферник») и наличия вариатора вместо традиционного «автомата».
Для новинки обещан только передний привод, но будет вспомогательная система выбора режимов движения: Normal/Wet/Gravel/Mud.
Выходит очень прозрачный намек на компактный легкий кроссовер – это как будто действительно Mitsubishi ASX второго поколения! Однако точное название автомобиля мы узнаем несколько позже: дебют запланирован на 10 августа.