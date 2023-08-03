Суд разрешил прощать водителей за небольшое опоздание при оплате парковки

Российские суды могут пойти на уступки и признать малозначительным нарушением опоздание в несколько минут при оплате парковки. Как сообщает «Российская газета», такое решение вынес Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Суд рассматривал дело мужчины, который 25 сентября 2021 года разместил свою машину на парковке без оплаты. По правилам водитель должен был перечислить деньги в течение пяти минут, однако средства вовремя не пришли. Водителя автоматически оштрафовали на 5 тысяч рублей. Мужчина в своей жалобе указал, что его дочь при оплате с помощью СМС не успела подтвердить платеж в течение 5 минут.

«Поскольку оплата парковки была произведена, каких-либо негативных последствий для охраняемых общественных отношений не наступило, материального вреда деянием никому не причинено, суд ... прекратил производство по делу», — подчеркнули в кассационной инстанции.

Закон позволяет прекращать дела в связи с малозначительностью. Теперь нижестоящие суды должны принимать во внимание, что под эту норму попадает и опоздание на несколько минут при оплате парковки.