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Суд освободил от наказания водителя за небольшое опоздание при оплате парковки

Российские суды могут пойти на уступки и признать малозначительным нарушением опоздание в несколько минут при оплате парковки. Как сообщает «Российская газета», такое решение вынес Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Суд разрешил прощать водителей за небольшое опоздание при оплате парковки
© globallookpress.com

Суд рассматривал дело мужчины, который 25 сентября 2021 года разместил свою машину на парковке без оплаты. По правилам водитель должен был перечислить деньги в течение пяти минут, однако средства вовремя не пришли. Водителя автоматически оштрафовали на 5 тысяч рублей. Мужчина в своей жалобе указал, что его дочь при оплате с помощью СМС не успела подтвердить платеж в течение 5 минут.

«Поскольку оплата парковки была произведена, каких-либо негативных последствий для охраняемых общественных отношений не наступило, материального вреда деянием никому не причинено, суд ... прекратил производство по делу», — подчеркнули в кассационной инстанции.

Закон позволяет прекращать дела в связи с малозначительностью. Теперь нижестоящие суды должны принимать во внимание, что под эту норму попадает и опоздание на несколько минут при оплате парковки.

Напомним, что ранее Верховный суд РФ также стал защищать граждан, которые ошиблись в реквизитах при оплате парковочного места. Нарушение также признается малозначительным.

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