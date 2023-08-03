Электрический Porsche Macan выехал на тесты без камуфляжа

Электрический Porsche Macan выехал на испытания без камуфляжа
Как сообщает издание SPEEDME.RU, совсем скоро состоится дебют электрического Porsche Macan. Фотошпионы уже поделились снимками новинки почти без камуфляжа.
Новинку заметили на дорогах Германии во время испытаний. Это явно означает, что совсем скоро состоится ее официальная презентация.
Кузов имеет достаточно массивные формы и интересный дизайн. Что касается начинки, внутри, вероятно, окажется двойной электродвигатель, который будет выдавать 612 л.с. и 1000 Нм.