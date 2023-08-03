Электрический Porsche Macan выехал на тесты без камуфляжа

Как сообщает издание SPEEDME.RU, совсем скоро состоится дебют электрического Porsche Macan. Фотошпионы уже поделились снимками новинки почти без камуфляжа.

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Новинку заметили на дорогах Германии во время испытаний. Это явно означает, что совсем скоро состоится ее официальная презентация.