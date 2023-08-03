В России начались продажи иранских седанов Iran Khodro Dena. Автомобили появились в дилерских центрах «Рольфа» — ранее утверждалось, что он выступает эксклюзивным представителем Iran Khodro в России, но оказалось, что это не так, и машины возят по параллельному импорту. Пока линейка Iran Khodro представлена у дилера двумя моделями: седанами Tara, одноклассником Hyundai Solaris и Kia Rio, и Dena, конкурентом Lada Vesta NG. Первый появился в продаже еще весной и стоит от 1,4 миллиона рублей, второй — только на днях, и его оценили в 1,6 миллиона.

Dena, которой предстоит конкурировать с Vesta NG, построена на платформе Peugeot 405. Модель доступна в России с безальтернативной шестиступенчатой «механикой» в связке с 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 лошадиных сил. Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет семь литров на 100 километров.

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Iran Khodro Tara, в свою очередь, базируется на платформе Peugeot 208 и комплектуется французским атмосферным двигателем объемом 1,6 литра, который развивает 113 лошадиных сил. Коробок передач две на выбор — механическая на пять ступеней и шестидиапазонный автомат. Цены варьируются от 1,4 миллиона до 1,7 миллиона рублей в зависимости от модификации.