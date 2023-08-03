АвтоВАЗ подарит петербургским студентам запчастей на 15 млн рублей

АвтоВАЗ передаст студентам оставшиеся на заводе «Лада Санкт-Петербург» запчасти. Общая стоимость деталей, которые будут использовать для обучения в профильных ВУЗах, составляет 15 миллионов рублей. Отечественный автопроизводитель не уточнил, о каких именно запчастях идет речь, но, скорее всего, студенты получат невостребованные детали от автомобилей Nissan.

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АвтоВАЗ в соответствующем заявлении не уточняет конкретные бренды запчастей. Однако из сообщения следует, что производителем запчастей является «прошлый владелец завода».

Вероятнее всего, речь идёт о компании Nissan, которой ранее принадлежало предприятие в Санкт-Петербурге. В начале этого года оно перешло в собственность АвтоВАЗа. В то же время есть вероятность, что запчасти достались от французского концерна Renault, который был вынужден прекратить свою деятельность в России весной 2022 года.

Щедрыми подарками АвтоВАЗа для молодых специалистов станут двигатели, коробки передач и «раздатки», дифференциалы, рулевые колонки и некоторые другие компоненты. Отмечается, что все эти запчасти сейчас не востребованы на вторичном рынке.

Помимо этого, АвтоВАЗ планирует открыть в Северной столице филиал технического центра. Инжиниринговая команда будет сформирована из студентов Санкт-Петербурга.