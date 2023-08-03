УАЗ возобновит выпуск экспедиционных версий внедорожников

УАЗ планирует возобновить выпуск экспедиционных версий внедорожников «Хантер» и «Буханок» во II квартале 2024 года. Об этом представители Ульяновского автозавода объявили в соцсети «ВКонтакте».

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«По многочисленным запросам покупателей автомобилей УАЗ и подписчиков нашего сообщества во втором квартале следующего года мы планируем возобновить производство экспедиционных версий УАЗ СГР и «Хантер», — рассказали в компании.

Экспедиционные «Патриоты», «Хантеры» и «Буханки» отличаются набором оснащения, в который в числе прочего входят внедорожные шины BFGoodrich All-Terrain, багажник на крыше, лебедка, лестница на задней двери, защита рулевых тяг и прочее. Кузов автомобилей окрашивается в оранжевый цвет.