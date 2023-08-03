В Китае появился электрический кроссовер Chery eQ7

Китайская компания Chery начнет продажи нового электрического кроссовера eQ7 на домашнем рынке в конце августа 2023 года. Об этом сообщает autohome.com.cn.

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Chery eQ7 стала первой моделью, построенной на новой платформе с широким использованием алюминия. Длина кроссовера составляет 4675 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1660 мм. Колесная база — 2830 мм. Новинка приводится в движение электромотором мощностью 211 л.с., максимальная скорость составляет 180 км/ч. Запас хода около 500 км.