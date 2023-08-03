Honda приостанавливает предварительные заказы на Civic в Японии

Honda больше не принимает заказы на линейку Civic на внутреннем рынке, включая топовый хот-хэтч Type R. В сообщении на официальном сайте говорится, что виновата постоянная нехватка микрочипов.

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Скорее всего, нехватка электронных компонентов связана с введенными Covid ограничениями. Даже сейчас, когда пандемия в основном закончилась, компания признает, что сбои в цепочке поставок мешают ей планировать производство слишком далеко вперед. Таким образом, чтобы доставить уже заказанные автомобили, Honda не будет обрабатывать новые заказы в ближайшем будущем.

Неизвестно, когда Civic снова появится в продаже в Японии. Местные СМИ предполагают, что это могло бы произойти в конце лета или начале осени.