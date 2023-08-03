Honda приостанавливает предварительные заказы на Civic в Японии
Honda больше не принимает заказы на линейку Civic на внутреннем рынке, включая топовый хот-хэтч Type R. В сообщении на официальном сайте говорится, что виновата постоянная нехватка микрочипов.
Скорее всего, нехватка электронных компонентов связана с введенными Covid ограничениями. Даже сейчас, когда пандемия в основном закончилась, компания признает, что сбои в цепочке поставок мешают ей планировать производство слишком далеко вперед. Таким образом, чтобы доставить уже заказанные автомобили, Honda не будет обрабатывать новые заказы в ближайшем будущем.
Неизвестно, когда Civic снова появится в продаже в Японии. Местные СМИ предполагают, что это могло бы произойти в конце лета или начале осени.
В январе этого года Honda приостановила предварительные заказы на Civic Type R, заявив, что ей нужно справиться с незавершенными заказами примерно на год.