В РФ придумали новый способ штрафовать мотоциклистов
В Центре организации дорожного движения столицы предупредили о введении в Москве штрафов для мотоциклистов за езду без шлема на основании данных с уличных камер, передает Autonews.ru.
Уточняется, что мера будет принята в ближайшее время.
Причем речь идет как о штрафе за управление мотоциклом без шлема, так и за отсутствие шлема у пассажира. Портал ссылается на статью 12.6 Кодекса об административных правонарушениях. Сумма штрафа составляет 1000 руб.
Подчеркивается, что необходимости в установке дополнительных камер нет. Устройства ЦОДД, которые уже установлены на улицах города, позволят определять мотоциклистов без шлемов. Таких устройств насчитывается около 500 штук.
Ранее «Известия» сообщили, что, согласно поправкам в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), превышение скорости, а также езда в нетрезвом виде и ряд других нарушений Правил дорожного движения (ПДД) будут грозить водителям средств индивидуальной мобильности (СИМ) крупными штрафами.