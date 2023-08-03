В РФ придумали новый способ штрафовать мотоциклистов

В Центре организации дорожного движения столицы предупредили о введении в Москве штрафов для мотоциклистов за езду без шлема на основании данных с уличных камер, передает Autonews.ru.

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Уточняется, что мера будет принята в ближайшее время.

Причем речь идет как о штрафе за управление мотоциклом без шлема, так и за отсутствие шлема у пассажира. Портал ссылается на статью 12.6 Кодекса об административных правонарушениях. Сумма штрафа составляет 1000 руб.

Подчеркивается, что необходимости в установке дополнительных камер нет. Устройства ЦОДД, которые уже установлены на улицах города, позволят определять мотоциклистов без шлемов. Таких устройств насчитывается около 500 штук.