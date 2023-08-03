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Ford намерен внедрить дороги с встроенными зарядками для электромобилей

В Ford продолжают изучать запатентованную технологию беспроводной зарядки электромобилей во время движения. Как пишет издание SPEEDME.RU, для этого предполагается использовать оборудование, которое будет встроено в дорогу.

Ford намерен внедрить технологию беспроводной зарядки электромобилей в движении
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В патенте описано, что беспроводная индуктивная зарядка будет использовать катушки, которые установят в передатчик, и приемник внутри электрокара. Следует напомнить, что несколько компаний уже разработали системы беспроводной зарядки транспортных средств.

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Правда, они применяли свои разработки для стационарных объектов. Что же касается беспроводной зарядки в движении, то ее опробовали еще в 2017-м году Renault и Qualcomm.