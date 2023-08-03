Ford намерен внедрить технологию беспроводной зарядки электромобилей в движении

В Ford продолжают изучать запатентованную технологию беспроводной зарядки электромобилей во время движения. Как пишет издание SPEEDME.RU, для этого предполагается использовать оборудование, которое будет встроено в дорогу.

© Моя Москва.онлайн

В патенте описано, что беспроводная индуктивная зарядка будет использовать катушки, которые установят в передатчик, и приемник внутри электрокара. Следует напомнить, что несколько компаний уже разработали системы беспроводной зарядки транспортных средств.

uspto.gov