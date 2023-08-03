VW продолжает скупать китайские платформы

По данным инсайдеров, китайский электромобильный стартап Leapmotor может предоставить свою платформу для новых моделей Jetta – молодёжного бренда, запущенного концерном Volkswagen в 2019 году специально для китайского рынка.

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Зависимость немецкого автоконцерна от китайских технологий усиливается: в июле Audi и SAIC договорились о совместной разработке электромобилей, а Volkswagen стал инвестором электромобильного стартапа Xpeng и выпустит на его платформе две новые модели для китайского рынка.

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Вчера деловое китайское издание Cailianshe сообщило, что немецкий автоконцерн через совместное предприятие FAW-VW ведёт переговоры с электромобильным стартапом Leapmotor с целью покупки его платформы для своего бренда Jetta, рассчитанного на молодёжную аудиторию. Официального подтверждения этой информации пока нет, но её тем не менее тут же подхватили ведущие мировые информагенства, потому что тренд уже очевиден — руководство VW решило сделать ставку на покупные китайские платформы, причём разные, чтобы диверсифицировать риски.

Компания Leapmotor (полное название Zhejiang Leapmotor Technology) ранее на этой неделе представила собственную высокоинтегрированную модульную платформу третьего поколения Leap 3.0. Компанию Leapmotor основал в 2015 году китайский инженер-электронщик Чжу Цзянмин, на китайском рынке она присутствует всего четвёртый год, и вот, представьте себе, у неё уже платформа третьего поколения, а к 2025 году будет четвёртое.

Европейские автомобильные компании сегодня просто не в состоянии работать с той же с той скоростью, с какой работают китайские. Более того, концерн Volkswagen не соблюдает даже собственный график развития из-за вскрывшихся в прошлом году проблем в IT-подразделении Cariad, которое разрабатывает интегрированную операционную систему нового поколения для всех марок концерна. Из-за кризиса в Cariad прошлым летом в отставку отправился председатель правления Volkswagen Group Герберт Дисс, а жизненный цикл морально устаревшей электромобильной платформы MEB пришлось удлинять.

Платформа Leap 3.0 предназначена как для собственных будущих электромобилей Leapmotor, так и для продажи сторонним автопроизводителям. В рамках презентации было объявлено, что Leapmotor ведёт переговоры с двумя иностранными компаниями о предоставлении им платформы Leap 3.0. Теперь ясно, что одна из этих компаний — Volkswagen.

Leapmotor сама делает для своих платформ чипы на основе ядер Qualcomm Snapdragon и предлагает несколько вариантов разной вычислительной мощности как для бюджетных электромобилей, так и для премиальных, у которых на борту много развлекательного оборудования и электронных ассистентов водителя, вплоть до полного автопилота. Обновляемое «по воздуху» программное обеспечение у Leapmotor тоже своё, благодаря чему новая платформа имеет более низкую себестоимость, чем у конкурентов. Первым носителем платформы Leap 3.0 станет модель с заводским индексом В11 — её Leapmotor покажет в сентябре на автосалоне в Мюнхене.

Концерн Volkswagen, если верить слухам, с помощью платформы Leap 3.0 хочет вдохнуть новую жизнь в не слишком успешный бренд Jetta, модельный ряд которого сегодня состоит из «углеводородных» моделей на собственных, фольксвагеновских платформах.