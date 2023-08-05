Грузия ограничила поставки американских автомобилей в Россию

Еще один канал поставки автомобилей в Россию перестал работать. Грузия установила запрет на ввоз американских машин в РФ.

© Car.ru

В Минфин Грузии сообщили, что с 1 августа прекратились поставки машин американского происхождения на территорию России. В сентябре будет действовать дополнительный запрет, который затрагивает транспортные средства из Европы. Официально ограничение вступит в силу 26 сентября.

Грузия не занимает статус лидера в списке стран-поставщиков автомобилей. Однако это был один из каналов поставки машин в Россию. В период с начала года Грузия экспортировала в РФ более 3 700 легковых автомобилей. Большая часть иномарок привозится в Россию из ОАЭ, Казахстана и Китая. Грузия и Армения занимают в экспорте меньшую долю.

Есть и другие ограничения, которые затрагивают автомобильный рынок России. Так, из стран Евросоюза запрещено привозить автомобили люксового класса, оборудованные моторами объемом более 1.9 литра. Данный запрет устанавливается и на машины с пробегом. Кроме того, запрещено поставлять в Россию автомобили, оборудованные гибридными и электрическими силовыми установками.

Уже 9 августа текущего года аналогичное ограничение рынка будет введено Японией. Данное обстоятельство не затронет рынок малолитражных транспортных средств, которые пользуются спросом на Дальнем Востоке. Пострадают исключительно потенциальные покупатели "люкса", так как многие известные модели покинут дилерские площадки.