"Москвич" откроет новые дилерские центры еще в 16 городах России

Компания "Москвич" объявила о том, что откроет новые дилерские центры еще в 16 городах России.

Ранее стало известно, что в прошлом месяце было продано 2 132 автомобиля (+40% к июню 2023 года), из которых 1 700 машин встали на учет. Суммарный тираж за все время - "Москвичи" начали продавать в марте - превысил 6 тысяч кроссоверов.