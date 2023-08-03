"Москвич" откроет новые дилерские центры еще в 16 городах России
Компания "Москвич" объявила о том, что откроет новые дилерские центры еще в 16 городах России.
Так, возрожденный бренд появится в Архангельске, Белгороде, Иркутске, Калининграде, Калуге, Кирове, Курске, Липецке, Магнитогорске, Новороссийске, Петрозаводске, Твери, Туле, Ульяновске, Чебоксарах и Ярославле.
На данный момент 55 точек продаж и обслуживания машин марки работают в 25 городах России.
Ранее стало известно, что в прошлом месяце было продано 2 132 автомобиля (+40% к июню 2023 года), из которых 1 700 машин встали на учет. Суммарный тираж за все время - "Москвичи" начали продавать в марте - превысил 6 тысяч кроссоверов.