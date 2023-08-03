В Россию привезут новые кроссоверы Porsche и Hyundai

Автодилеры начнут продажи в России обновленных кроссоверов Porsche Cayenne. Об этом «Газете.Ru» рассказали в дилерском холдинге «Автодом».

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По словам представителя компании, помимо Cayenne, ожидаются поставки кроссоверов Audi Q6 и SQ7, а также длиннобазного седана A6L. Автомобили привезут в рамках параллельного импорта.

Рестайлинговый Porsche Cayenne дебютировал на автосалоне в Шанхае весной этого года. Кроссовер получил бензиновый двигатель V8, который будет устанавливаться вместо нынешнего V6 объемом 2,9 литра. Мощность нового мотора объемом 4,0 литра составляет 468 л.с., разгон до «сотни» занимает 4,7 секунды. Также обновленный кроссовер отличается наличием в салоне трех экранов (центрального, для водителя и для переднего пассажира).