Путин: чиновники должны ездить на отечественных авто
Все чиновники в России должны ездить на отечественных автомобилях. Об этом заявил сегодня президент страны Владимир Путин, пишет ТАСС.
По его словам, необходимо исключить практику закупок для ведомств иностранных автомобилей.
«Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить [закупки], сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», - заметил Владимир Путин в ходе встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.
В 2022 году пересадить чиновников на российские автомобили предложил в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минфина Антон Силуанов. По словам министра, таким образом государство сможет поддержать спрос на продукцию российских производителей и помочь их развитию.
В том же году президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов назвал эту идею отличной и заметил, что компания готова ее реализовать «за пару лет». В свою очередь глава Минтранса России Виталий Савельев заявил на форуме «Территория смыслов», что готов пересесть со своего автомобиля премиум-класса Genesis на отечественную машину марки Lada, с тем условием, что она будет «сделана нормально».