Путин: чиновники должны ездить на отечественных авто

«Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить [закупки], сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», - заметил Владимир Путин в ходе встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

В 2022 году пересадить чиновников на российские автомобили предложил в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минфина Антон Силуанов . По словам министра, таким образом государство сможет поддержать спрос на продукцию российских производителей и помочь их развитию.

В том же году президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов назвал эту идею отличной и заметил, что компания готова ее реализовать «за пару лет». В свою очередь глава Минтранса России Виталий Савельев заявил на форуме «Территория смыслов», что готов пересесть со своего автомобиля премиум-класса Genesis на отечественную машину марки Lada, с тем условием, что она будет «сделана нормально».