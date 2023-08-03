В России подорожали запчасти для Volkswagen и Audi

С 1 января по 15 июля 2023 года в России сильно подорожали некоторые востребованные запчасти для автомобилей брендов Volkswagen и Audi. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на аналитику экспертов сервиса Drom.ru.

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Сильнее рынка в первой половине 2023 года росла цена свечей зажигания для немецких авто. Для Volkswagen стоимость одной детали увеличилась на 11%, до 900 рублей. Для Audi рост составил 19,7%, до 1020 рублей. При этом средняя стоимость свечей для автомобилей в целом снижалась — на 8%, до 860 рублей.

Также ощутимо выросла стоимость ламп. Для Volkswagen она увеличилась на 7,1%, до 409 рублей, для Audi — на 17,9%, до 390 рублей. Серьезно подорожали и дефицитные блоки управления двигателями: на 2,8%, до 3,6 тысяч рублей, для Audi и на 12,5%, до 4 тысяч рублей, для Volkswagen.

Цены на остальные запчасти росли согласно общим тенденциям на рынке, а некоторые и вовсе подешевели. В частности, амортизаторы на Volkswagen упали в цене на 7,7%, до 3250 рублей, на Audi — на 10,6%, до 3211 рублей. Дешевле стали и воздушные фильтры — на 6%, до 722 рублей, у Volkswagen и на 7,8%, до 844 рублей, у Audi.