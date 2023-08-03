В Россию привезли вместительные китайские кроссоверы Kaiyi Kunlun

На российском автомобильном рынке появились новые китайские кроссоверы Kaiyi Kunlun, сообщает «Газета.Ru», ознакомившись с объявлениями на различных классифайд-порталах. Стартовая цена на новинку - от 3,6 млн рублей.

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Кроссовер Kaiyi Kunlun был впервые представлен на китайском рынке в марте текущего года. В России предлагаются версии автомобилей с двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 254 лошадиных силы (390 Нм), работающим в паре с 7-диапазонной роботизированной трансмиссией. На отечественном рынке также доступна версия с мотором 1,6 литра (197 л.с.; 290 Нм). Все автомобили оснащены передним приводом.

Габариты новинки составляют 4738 мм в длину при колесной базе 2820 мм. Этим Kunlun схож с моделью Chery Tiggo 9. Список оснащения включает 20-дюймовые диски, систему кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, рейлинги на крыше, цифровую приборную панель, светодиодную оптику, электрорегулировку сиденья водителя, подогрев и вентиляцию передних сидений, а также панорамную крышу и другие опции.