Для McLaren 750S создали необычную цветовую схему

Компания McLaren показала суперкар 750S в необычной раскраске Spectrum. Машина построена отделением McLaren Special Operations и демонстрирует новую технологию окраски кузова с тоновым смещением. Заявлены три варианта оформления: синий Spectrum Blue, оранжевый Spectrum Orange и серый Spectrum Grey. Правда, по словам MSO, они могут расширить палитру и создать «спектральный» сдвиг на основе любых сочетаний цветов.

© McLaren

Для суперкара McLaren 750S Spectrum Theme отделение McLaren Special Operations (MSO) разработало новую технологию окраски кузова, которая позволила создать тоновый сдвиг на основе семи разных оттенков одного цвета. На фотографиях машина окрашена в синий Spectrum Blue, но доступны и другие варианты: оранжевый Spectrum Orange и серый Spectrum Grey. По словам дизайнеров, тоновый переход создает иллюзию движения — даже когда автомобиль неподвижен.

McLaren

McLaren

McLaren

McLaren

McLaren

Решение потребовало новых красок (граничные колеры называются Spectrum Blue и Metallic Aurora Blue) и смесей пигментов, но MSO не собирается останавливаться на достигнутом. На самом деле «спектральную» схему можно создать на основе любого оттенка, однако это потребует времени. При этом ещё больше персонализировать суперкар поможет яркая кожаная обивка салона, особые плашки и расширенная отделка порогов углепластиком с видимым плетением нитей.

McLaren

McLaren

McLaren

McLaren

В остальном McLaren 750S Spectrum Theme by MSO ничем не отличается от обычного 750S. В движение купе приводит «битурбовосьмёрка» объемом 4,0 литра. Она получила поршни от 765LT, второй топливный насос и новую программу управления. Отдача — 750 лошадиных сил и 800 Нм момента.