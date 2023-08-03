Столетний Cadillac продают за 111,4 млн рублей

Уникальный Cadillac Dual Cowl Sport Phaeton 1927 года продают в России. Московский продавец оценил машину в 111,4 миллиона рублей. Эксклюзивный автомобиль был создан специально для моторшоу в Нью-Йорке в честь 25-летия компании Cadillac. Создателем кузова стало ателье Fisher, которое на тот момент было главным поставщиком американского концерна General Motors.

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Раритетный экземпляр находится в Москве. Владелец утверждает, что машину построили специально к 25-летию марки Cadillac и представили на автомобильном салоне в Нью-Йорке 1927 года. Судя по всему, это тот же самый автомобиль, что в 2006 году продали на аукционе Christie's за 88 тысяч евро (даже при сегодняшнем курсе это равно 9 млн рублей).

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«Кадиллак» приводит в движение 5,8-литровый двигатель V8 мощностью 95 лошадиных сил. Пробег оценивается в 87,4 тысячи километров. Салон раритета отделан черной кожей. Судя по описанию к объявлению, Cadillac сохранился в хорошем состоянии, с полным набором аксессуаров и на ходу.