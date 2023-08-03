Глава АвтоВАЗа пригласил Путина на тест Lada Iskra

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов анонсировал запуск четырех новинок в ближайшие два года. Также он заявил, что приглашает президента России Владимира Путина протестировать один из этих автомобилей. Речь идет о бюджетной машине Lada Iskra, передает агентство «Прайм».

Приглашение поступило от него в ходе выступления на встрече главы РФ с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности.

По словам Соколова, электромобиль e-Largus запустят в Ижевске. Он уточнил, что буквально на следующей неделе начнется варка для этого продукта кузова.

Также он отметил, что компания выпустит седан бизнес-класса Lada Aura. А новым массовым легковым автомобилем станет Lada Iskra. Он будет одним их самых доступных по цене, подчеркнул Соколов. Машину запустят в следующем году, добавил он.

«Будет большая честь, Владимир Владимирович, для нас, если бы вы как в свое время испытали как Lada Kalina», — заявил глава компании.

Четвертая новинка в планах на ближайшие два года - городской кроссовер С класса на платформе Vesta, подчеркнул Соколов.