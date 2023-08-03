В столице официально представили "Москвич 6"

Столичный автозавод "Москвич" официально представил новую модель. Выставочный экземпляр разместили в Центре международной торговли на Красной Пресне в рамках Евразийского форума такси.

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Как уже ранее писала "РГ", это комфортный седан С-класса, который отлично подойдет для тихих семейных поездок. Также этот "Москвич" будет уместен и в такси, поэтому на форуме он как раз и представлен в фирменной желтой ливрее.

Новый "Москвич" оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и турбонаддувом. В зависимости от версии предусмотрено два вида трансмиссий CVT и DCT. Мощность в "лошадях", соответственно, 136 и 174. Максимальная скорость - 170 км/ч, бак на 55 литров. Расход может составлять около 7 литров на 100 км.

"Москвич" вмещает пять человек, но при необходимости задние ряды сидений раскладываются и примерно вчетверо увеличивает объем багажника. Завод заявил три комплектации "Стандарт", "Комфорт" и "Престиж".

В базе есть кондиционер, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, 6 динамиков. Предусмотрена камера заднего вида, в "Комфорте" - уже круговой обзор. У покупателей "Престижа" помимо всего прочего будет и панорамная крыша с электроприводом. Можно будет выбрать из пяти цветов: красный, белый, синий, черный и серый.