ГИБДД Москвы объявила даты рейда по электросамокатам

ГИБДД Москвы проведет рейд, направленный на профилактику аварийности среди пользователей велосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ). Мероприятие состоится 5-6 августа и пройдет при участии представителей сервисов аренды электросамокатов, сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

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«К сожалению, пользователи современных средств передвижения продолжают пренебрегать элементарными нормами безопасности», — отметили в ГИБДД.

В прошлый раз аналогичный рейд прошел в Москве 8-9 июля. По его итогам автоинспекторы пресекли почти 3 тыс. нарушений ПДД гражданами, использующими СИМ и велосипеды, сообщали в ведомстве. 1002 протокола было составлено на пользователей СИМ, и 1078 — на курьеров служб доставки, подсчитали в Госавтоинспекции.