Toyota пытается сохранить уровень продаж в Европе

Японский автопроизводитель Toyota будет вынужден электрифицировать свою легендарную модель Land Cruiser. Как пишет издание 32CARS.RU, это необходимо в первую очередь для поддержания необходимого уровня продаж в Европе.

© Пресс-служба Toyota

Стало известно о том, что Toyota Land Cruiser следующего поколения будет сочетать в себе дизельный двигатель крупного внедорожника с 48-вольтовой мягкой гибридной технологией. Такая версия должна появиться на европейском рынке в 2025-м году.