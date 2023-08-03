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Toyota электрифицирует дизельный Land Cruiser для европейского рынка

Японский автопроизводитель Toyota будет вынужден электрифицировать свою легендарную модель Land Cruiser. Как пишет издание 32CARS.RU, это необходимо в первую очередь для поддержания необходимого уровня продаж в Европе.

Toyota пытается сохранить уровень продаж в Европе
© Пресс-служба Toyota

Стало известно о том, что Toyota Land Cruiser следующего поколения будет сочетать в себе дизельный двигатель крупного внедорожника с 48-вольтовой мягкой гибридной технологией. Такая версия должна появиться на европейском рынке в 2025-м году.

Что касается классического варианта, то его обновление будет запущено в 2024-м году. О цене пока ничего не сообщается. В настоящее время стартовая стоимость трехдверного варианта Land Cruiser составляет почти 53 тысячи евро. Пятидверная версия стоит на 28 тысяч дороже.