Toyota пытается сохранить уровень продаж в Европе

Toyota электрифицирует дизельный Land Cruiser для европейского рынка
Японский автопроизводитель Toyota будет вынужден электрифицировать свою легендарную модель Land Cruiser. Как пишет издание 32CARS.RU, это необходимо в первую очередь для поддержания необходимого уровня продаж в Европе.
Стало известно о том, что Toyota Land Cruiser следующего поколения будет сочетать в себе дизельный двигатель крупного внедорожника с 48-вольтовой мягкой гибридной технологией. Такая версия должна появиться на европейском рынке в 2025-м году.
Что касается классического варианта, то его обновление будет запущено в 2024-м году. О цене пока ничего не сообщается. В настоящее время стартовая стоимость трехдверного варианта Land Cruiser составляет почти 53 тысячи евро. Пятидверная версия стоит на 28 тысяч дороже.