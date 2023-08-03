АвтоВАЗ заявил, что может обеспечить закупку автомобилей для чиновников

Завод «АвтоВАЗ» имеет достаточные производственные мощности для обеспечения госзакупок автомобилей для чиновников в нужных объемах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все чиновники должны пересесть на машины отечественного производства. Глава государства считает, что госзакупки иностранных авто проводить нельзя. Озвученная им мера поспособствует развитию отечественных брендов.

После этого источник РИА Новости заявил, что у российского автопрома пока нет достаточных мощностей, чтобы обеспечить большую закупку автомобилей для чиновников.

Позднее сообщение опровергли.

«На сегодняшний день АвтоВАЗ обладает необходимым инженерным потенциалом и производственными мощностями, чтобы обеспечить поставки автомобилей в рамках госзаказа для аппарата чиновников в необходимых объемах», — заявили в ответ в компании.