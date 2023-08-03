Toyota планирует выпустить новый пикап

Пикап Toyota на базе Corolla может появиться в 2027 году
Японская компания Toyota планирует начать выпуск нового пикапа. Об этом сообщает motor1.com.
По данным портала, новый пикап Toyota пока не получил имя, но известно, что он может быть построен на базе модели Corolla. Пока проект автомобиля находится на стадии утверждения. Ожидается, что такая машина появится в 2027 году.
На американском рынке новый пикап Toyota будет стоять на ступеньку ниже модели Hilux. Конкурентами станут Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz. Выпуском автомобилей займется завод Toyota в штате Миссисипи (США).
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