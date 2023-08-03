На АвтоВАЗе рассказали, какие модели могут предложить чиновникам

АвтоВАЗ готов пересадить чиновников на отечественные автомобили, рассказал NEWS.ru директор по связям с общественностью концерна Сергей Ильинский. По его словам, любые автомобили предприятия могут использоваться в рамках госзакупок. Из машин представительского класса концерн готов предложить модель Lada Aura.

Все наши автомобили могут быть использованы в рамках госзакупок для аппарата чиновников. Что касается представительского класса, то уже в середине 2024 АвтоВАЗ начнет производство новой модели Lada Aura на российской платформе, — отметил Ильинский.

Отмечается, что автомобиль Lada Aura длиннее Lada Vesta на 25 сантиметров. Кроме того, данная модель оснащена 1,8-литровым двигателем и автоматической коробкой передач. Отделка автомобиля изготавливается из натуральных материалов российского производства.

Сервис для автомобиля будет доступен в любом из более 300 дилерских центров по всей стране, — добавил представитель АвтоВАЗ.