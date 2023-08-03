Hyundai и Kia отзовут для ремонта более 90 тыс. машин

Корейские автопроизводители Hyundai и Kia отзовут в США для ремонта 91 тыс. своих автомобилей из-за опасности пожара. Владельцам потенциально проблемных машин порекомендовали парковать их на открытом воздухе. Об этом сообщает Reuters.

Отзыву подлежат автомобили Hyundai Palisade, Tucson, Sonata, а также автомобили Kia Soul и Sportage. Все машины произведены в 2023-2024 годах. На такие автомобили на заводе были установлены бракованные электронные датчики, которые могут спровоцировать пожар в моторном отсеке.