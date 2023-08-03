Китайская BYD впервые показала салон очень дорогого внедорожника

Компания BYD допустила журналистов к интерьеру внедорожника Yangwang U8. Предсерийную версию показали ещё в начале года, а в этом месяце состоится презентация товарной версии.

© www.autohome.com.cn

О том, что у BYD Yangwang U8 будет пять экранов, было известно заранее. Тремя экранами на передней панели теперь не удивишь, особенно после мерседесовского "гиперскрина", но китайцы решили, что так будет правильно.

На центральной консоли - планшет с вертикальной ориентацией, перед передним пассажиром - тачскрин персональной мультимедиа диагональю 23,6 дюйма, которые китайцы насчитали, вероятно от левого нижнего угла до правого верхнего (экран ассиметричен). Перед водителем - конфигурируемая цифровая приборная панель такой же диагонали. Ещё два экрана диагональю 12,8 дюйма - на спинках передних сидений.

Салон полностью отделан дорогой кожей Nappa, но атрибутов роскоши, таких как вставок из металла и дерева, нет. Автомобиль оснащён аудиосистемой Dynaudio Platinum Evidence с 22 динамиками, электроприводом всех дверей, функцией опускания спинки задних кресел нажатием одной кнопки, функцией массажа, системой ароматизации.

www.autohome.com.cn

Длина Yangwang U8 составляет 5319 мм, ширина - 2050 мм, высота - 1930 мм, размер колёсной базы - 3050 мм. Внедорожник может преодолевать брод глубиной от 1 до 1,5 метра в зависимости от версии исполнения, оснащён интеллектуальной системой управления кузовом Yunren-P, подвеской с максимальным диапазоном регулировки по высоте 150 мм.

www.autohome.com.cn

www.autohome.com.cn

U8 получил пятимоторную компоновку, суммарная отдача электродвигателей (по одному на каждое колесо) - почти 1200 л.с., двухлитровый ДВС выступает в качестве генератора, с которым автономность внедорожника составляет 1000 км.