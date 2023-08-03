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Acura представит новое поколение кроссовера ZDX 17 августа

Мировая премьера кроссовера Acura ZDX состоится в Калифорнии (США) 17 августа 2023 года. Об этом сообщает motor1.com. Автомобиль под таким названием уже выпускался, но был снят с производства в 2013 году из-за слабого спроса.

Назначена дата мировой премьеры возрожденной модели Acura ZDX
© Acura

Среднеразмерный кроссовер ZDX представляет собой первую в истории марки Acura электрическую модель автомобиля. Машина разработана совместно с General Motors. Судя по распространенному изображению, новинка получила узкие светодиодные фары со встроенными ходовыми огнями, пластиковый обвес кузова, ребристый капот, рейлинги на крыше.

О технических особенностях не сообщается. Все подробные характеристики будут обнародованы в день премьеры.

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