В Совфеде предложили закупать российские авто для чиновников после поломки старых

«В этой ситуации, конечно, эффективнее доездить [на импортных автомобилях] до тех пор, пока они придут в состояние, когда их будет невозможно обслуживать, и вместо них, конечно, закупать отечественные автомобили. Это, я считаю, будет рационально. Использование отечественных автомобилей — я такую идею полностью поддерживаю», — сказал Тимченко.