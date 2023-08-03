В Совфеде предложили закупать российские авто для чиновников после поломки старых

Закреплять за чиновниками отечественные автомобили нужно постепенно и по мере того, как машины из нынешнего автопарка начнут приходить в негодность. Об этом заявил глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, передает РИА Новости.
«В этой ситуации, конечно, эффективнее доездить [на импортных автомобилях] до тех пор, пока они придут в состояние, когда их будет невозможно обслуживать, и вместо них, конечно, закупать отечественные автомобили. Это, я считаю, будет рационально. Использование отечественных автомобилей — я такую идею полностью поддерживаю», — сказал Тимченко.
В четверг президент России Владимир Путин призвал к тому, чтобы чиновники министерств и ведомств ездили на отечественных автомобилях. На «АвтоВАЗе» сообщили, что готовы предложить чиновникам все модели из текущей линейки компании, а также новую Lada Aura. Глава Кабардино-Балкарии заявил, что уже почти пять лет ездит на служебном УАЗе, а депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил закрепить за ним российское авто.