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Сенатор Тимченко предложил закупать российские авто для чиновников постепенно

Закреплять за чиновниками отечественные автомобили нужно постепенно и по мере того, как машины из нынешнего автопарка начнут приходить в негодность. Об этом заявил глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, передает РИА Новости.

В Совфеде предложили закупать российские авто для чиновников после поломки старых
© Пресс-служба Lada

«В этой ситуации, конечно, эффективнее доездить [на импортных автомобилях] до тех пор, пока они придут в состояние, когда их будет невозможно обслуживать, и вместо них, конечно, закупать отечественные автомобили. Это, я считаю, будет рационально. Использование отечественных автомобилей — я такую идею полностью поддерживаю», — сказал Тимченко.

В четверг президент России Владимир Путин призвал к тому, чтобы чиновники министерств и ведомств ездили на отечественных автомобилях. На «АвтоВАЗе» сообщили, что готовы предложить чиновникам все модели из текущей линейки компании, а также новую Lada Aura. Глава Кабардино-Балкарии заявил, что уже почти пять лет ездит на служебном УАЗе, а депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил закрепить за ним российское авто.

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