Volkswagen ID.4 установил рекорд Гиннесса

Электрокроссовер Volkswagen ID.4 установил рекорд Гинесса. Он проехал через Канаду всего с 18 остановками. Как сообщает Volkswagen, за рулем кроссовера находился легендарный автогонщик и путешественник Райнер Цитлоу. Он преодолел путь в 7133 километра за 7 дней. Остановки на зарядных станциях происходили примерно каждые 396 километра.

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В компании Volkswagen подчеркнули, что такой удачный эксперимент может положительно повлиять на развитие рынка электрокаров во второй по площади стране мира. Всё дело в том, что потенциальные покупатели считают инфраструктуру Канады недостаточно развитой для автомобилей с электродвигателями, в то время как заезд Райнера доказывает обратное.

Между тем немецкий рекордсмен уже строит планы на следующую поездку: он планирует повторить маршрут в обратном направлении и по дороге посетить все 145 дилерских центров Volkswagen в стране.