BMW M3 Touring прошел тесты на ускорение и торможение

M3 Touring (G81) - единственный настоящий универсал BMW в линейке. Он быстрый, мощный, практичный, оснащенный новейшими технологиями. Подразделению M пришлось утроить производство G81 по сравнению с первоначальным планом, чтобы удовлетворить высокий спрос.

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В техническом описании от производителя сообщается, что автомобиль набирает разгон от 0 до 100 км/ч за 3,6 секунды, но в типичной манере BMW этот скоростной универсал намеренно недооценивается. Австралийцы из CarExpert провели необходимые тесты на ускорение, при этом, активировали спортивные настройки и отключили систему контроля устойчивости, чтобы получить оптимальный результат.

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G81 потребовалось всего 3,47 секунды, чтобы разогнаться с места до 100 км/ч, 2,12 секунды для разгона от 80 до 120 км/ч. Это не так уж плохо для автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, весом 1865 килограммов.

Этот M3 Touring, окрашенный в цвет Thundernight Metallic, также прошел тесты на торможение со 100 км/ч до 0, что заняло всего 3,1 секунды и 36,79 метра. Задний привод идеально подходит для дрифта, даже для тяжелого универсала.