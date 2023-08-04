Эксперт рассказал о причинах массовой сдачи в аренду люксовых машин

За первое полугодие 2023 года количество предложений по прокату автомобилей таких марок премиум-сегмента, как Mercedes-Benz, BMW, Lamborghini и Rolls-Royce в России увеличилось на 55%. Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов рассказал "Российской газете" о причинах обозначившейся тенденции.

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С момента начала СВО 47% от общего числа предложений по аренде премиальных автомобилей в РФ пришлось на граждан, которые уехали за границу. Еще 3% - это предложения от физических лиц, которые остались в России, но отказались от продажи своих автомобилей в пользу их сдачи в прокат, поскольку такой вариант оказался более выгодным.

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Алексей Тузов рассказал, что в текущем году около 80% предложений по прокату автомобилей премиум-сегмента приходится на Москву и Московскую область, а также Санкт-Петербург и Краснодарский край. Как правило, подобные авто арендуют люди, отправившиеся в тот или иной регион в командировку. По этой причине средний срок проката люксовых машин составляет 3-4 дня.

В целом портрет арендаторов выглядит следующим образом: это люди, которые привыкли к комфортному передвижению, роскоши и отличному сервису. Поэтому прокат авто представительского класса - отличная возможность для того, чтобы подчеркнуть свой статус, протестировать понравившийся автомобиль в реальных дорожных условиях, а также избежать ряда дополнительных расходов.

Потенциальный покупатель авто премиум-сегмента должен учитывать, что значительную долю расходов на авто составляют траты на его содержание, в частности заправка, ремонт и обслуживание.

Алексей Тузов отмечает, что с каждым годом происходит увеличение этой статьи расходов. При этом рыночная стоимость автомобиля непрерывно снижается, вне зависимости от того, насколько активно авто эксплуатируется. Эксперт поясняет, что именно поэтому сейчас многие отказываются от покупки люксовых автомобилей и вместо этого предпочитают арендовать их на несколько дней.

Кроме того, автовладельцу необходимо регулярно выделять из своего бюджета средства на оплату охраняемого закрытого паркинга и ОСАГО, а также уплату транспортного налога. В 2023 году владельцам люксовых автомобилей, стоимость которых стартует от 10 млн рублей, придется оплатить налог с учетом повышающих коэффициентов, то есть так называемый налог на роскошь. Напомним, что для расчета транспортного налога необходимо умножить налоговую ставку на показатель мощности двигателя. При этом в текущем году владельцам премиальных автомобилей придется дополнительно умножить получившуюся сумму на 3.