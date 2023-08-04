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Aurus готов обеспечить российских чиновников автомобилями

Завод Aurus может обеспечить государство необходимым количеством автомобилей. Об том сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании Андрея Панкова.

Aurus готов обеспечить российских чиновников автомобилями
© РИА Новости

«Завод Aurus в Республике Татарстан располагает всеми производственными ресурсами для того, чтобы обеспечить потребность государства в выпуске отечественных представительских автомобилей, а также возможностями для дальнейшего масштабирования производства», — заявил Андрей Панков.

В четверг президент России Владимир Путин призвал к тому, чтобы чиновники министерств и ведомств ездили на отечественных автомобилях.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в июле заявил, что депутатам следует использовать в качестве служебных авто только российские машины, таких как «Москвич», Lada и Aurus. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если россияне будут пользоваться машинами недружественных стран.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» готов предложить чиновникам все модели из текущей линейки компании, а также новую Lada Aura, которая встанет на конвейер в будущем году.

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