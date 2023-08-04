Aurus готов обеспечить российских чиновников автомобилями

Завод Aurus может обеспечить государство необходимым количеством автомобилей. Об том сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании Андрея Панкова.

«Завод Aurus в Республике Татарстан располагает всеми производственными ресурсами для того, чтобы обеспечить потребность государства в выпуске отечественных представительских автомобилей, а также возможностями для дальнейшего масштабирования производства», — заявил Андрей Панков.

В четверг президент России Владимир Путин призвал к тому, чтобы чиновники министерств и ведомств ездили на отечественных автомобилях.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в июле заявил, что депутатам следует использовать в качестве служебных авто только российские машины, таких как «Москвич», Lada и Aurus. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если россияне будут пользоваться машинами недружественных стран.