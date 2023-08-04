Buick раскрыл технические характеристики Electra E4

Buick пролил свет на технические параметры своей модели Electra E4 для Китая, представленной в середине июня. Купеобразный внедорожник будет доступен с двумя основными вариантами трансмиссии — одномоторной и двухмоторной. Последний будет известен как «E4 GS», что означает, что Buick впервые поместил значок GS на электромобиль. Цены стартуют от 189 900 юаней.

В своей самой базовой версии автомобиль будет развивать мощность 245 л.с. и крутящий момент 330 Нм. Он сможет разогнаться до 100 км/ч за 7,6 секунды и в конечном итоге разогнаться до 180 км/ч. Аккумулятор LiFePo4 емкостью 65 кВтч обеспечивает запас хода до 530 км на одной зарядке.