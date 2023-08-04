Названа дата премьеры седана Kia K3 нового поколения

«Премьера Kia K3 приурочена к празднованию 8-летней годовщины Kia в регионе. Новый седан сочетает в себе утонченный дизайн и просторный салон. Автомобиль должен привлечь внимание покупателей из более высокого сегмента», — говорится в сообщении бренда

Судя по распространенному тизеру, Kia K3 получит узкие светодиодные фонари. Вся информация о модели будет обнародована во время премьеры.

Ранее сообщалось, что мировая премьера кроссовера Acura ZDX состоится в Калифорнии (США) 17 августа 2023 года. Автомобиль под таким названием уже выпускался, но был снят с производства в 2013 году из-за слабого спроса.