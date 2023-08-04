Стало известно, какие машины с пробегом сильнее всего подорожали и подешевели в июле

Аналитики "Авто.ру" изучили объявления и рассказали "Российской газете", какие подержанные машины сильнее всего подорожали в июле, а какие, наоборот, подешевели. В целом автомобили с пробегом продавались в сервисе за 1,9 млн рублей в конце месяца.

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Сильнее всего среди автомобилей с пробегом прибавила в цене отечественная "пятнашка" (ВАЗ-2115), которая выпускалась с 1997 по 2012 год. Машина подорожала в июле на 8% и стала продаваться в среднем за 187 тысяч рублей. На второй позиции - Audi A4 V поколения 2015-2022 годов выпуска. Его цена также возросла почти на 8% и составила в конце июля 2,5 миллиона рублей. На третьем месте - хэтчбек BMW 1 серии (E87) 2007-2013 годов, который подорожал на 7% и теперь стоит 925 тысяч рублей.

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"Ранее, с мая этого года, новые автомобили продолжали дорожать, в то время как средняя цена подержанных оставалась стабильной. С 1 августа в России значительно повысились ставки утилизационного сбора, что вместе с возросшим курсом валют приведёт к росту цен, особенно в сегменте "свежих" автомобилей с пробегом", - комментирует Алексей Муханов, руководитель группы исследований и клиентской аналитики "Авто.ру".

Среди подержанных автомобилей сильнее всего подешевел в июле китайский кроссовер Geely Tugella - на 5%. В конце месяца он в среднем стоил 2,6 миллиона рублей. На 4% уменьшилась цена Hyundai Grand Starex, автомобиль стал продаваться за 1,3 миллиона рублей. И на 3% подешевело купе бизнес-класса BMW 6 серии III поколения (F12) - 2,8 миллиона рублей.