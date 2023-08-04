"Атом" получил от таксопарков заказ на 200 электромобилей

Столичные таксопарки заключили соглашение с "Атомом" на поставки в общей сложности 200 электромобилей. Компаниям поступят машины из первой серии производства, запуск которой запланирован на 2025 год.

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Ранее бренд "Атом" открыл предзаказ на свои электромобили. Стоимость бронирования - 7000 рублей (при отмене заказа депозит возвращают). При этом предварительную розничную цену электромобиля в настоящее время не сообщают.

Прототип электрокара "Атом" был представлен в мае 2023 года. Длина автомобиля составляет 3995 мм, ожидаемый запас хода на одной зарядке - 500 км. "Атом" построен на модульной платформе, которая позволит создать семейство модели.