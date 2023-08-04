BMW представит близкий к серии электроконцепт «Нового класса»

Мировая премьера BMW Vision Neue Klasse должна состояться 2 сентября. Это концептуальный электромобиль на новой платформе, заявил председатель правления немецкого концерна Оливер Ципсе в ходе конференц-колла после публикации финансовой отчетности за второй квартал.

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По словам топ-менеджера, на рынке представят не шоу-кар, а близкую к серии машину.

Neue Klasse представляет собой архитектуру, которая ляжет в основу как минимум шести новых электрокаров марки. Запуск производства на новом заводе в Венгрии ожидается в 2025 году. С 2026-го автомобили на Neue Klasse будут строить в Мюнхене и в Шэньяне.

Neue Klasse дадут батареи следующего поколения, которые будут собирать из цилиндрических ячеек. Ожидается, что они обеспечат 30-процентную прибавку запаса хода с одновременным снижением себестоимости на 50 процентов.