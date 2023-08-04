BMW представит близкий к серии электроконцепт «Нового класса»
Мировая премьера BMW Vision Neue Klasse должна состояться 2 сентября. Это концептуальный электромобиль на новой платформе, заявил председатель правления немецкого концерна Оливер Ципсе в ходе конференц-колла после публикации финансовой отчетности за второй квартал.
По словам топ-менеджера, на рынке представят не шоу-кар, а близкую к серии машину.
Neue Klasse представляет собой архитектуру, которая ляжет в основу как минимум шести новых электрокаров марки. Запуск производства на новом заводе в Венгрии ожидается в 2025 году. С 2026-го автомобили на Neue Klasse будут строить в Мюнхене и в Шэньяне.
Neue Klasse дадут батареи следующего поколения, которые будут собирать из цилиндрических ячеек. Ожидается, что они обеспечат 30-процентную прибавку запаса хода с одновременным снижением себестоимости на 50 процентов.
Ранее компания Citroen показала первое изображение своего нового электромобиля eC3, который будет представлен на европейском рынке. Ожидается, что цена автомобиля составит менее 25 тысяч евро.