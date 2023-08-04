Электрический BMW iX2 протестировали на трассе Нюрбургринг

Немецкий автопроизводитель BMW в свое время вложил свыше 380 миллионов долларов в строительство своего завода в Регенсбурге. Как сообщает издание 32CARS.RU, именно там в конце этого года должно начаться серийное производство электрического кроссовера iX2.

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Прототип этого электромобиля уже проходит тестовые заезды на легендарной трассе Нюрбургринг. В Сети появилось несколько кадров с этих испытаний. На них можно увидеть автомобиль, скрытый сплошным камуфляжем.