Электрический BMW iX2 протестировали на трассе Нюрбургринг
Немецкий автопроизводитель BMW в свое время вложил свыше 380 миллионов долларов в строительство своего завода в Регенсбурге. Как сообщает издание 32CARS.RU, именно там в конце этого года должно начаться серийное производство электрического кроссовера iX2.
Прототип этого электромобиля уже проходит тестовые заезды на легендарной трассе Нюрбургринг. В Сети появилось несколько кадров с этих испытаний. На них можно увидеть автомобиль, скрытый сплошным камуфляжем.
Уже точно известно, что iX2 будет в значительной степени основан на модели iX1. Официальная дата запуска BMW iX2 еще не объявлена. Однако, есть все основания предполагать, что серийный вариант можно увидеть уже в ближайшие месяцы.