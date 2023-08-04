Три бренда в июле не продали в России ни одного автомобиля

Ассоциация европейского автобизнеса (АЕБ) подвела итоги продаж автомобилей в России в прошлом месяце. Оказалось, что коммерческое отделение Volkswagen, а также Fiat и Opel не продали в июле ни одного автомобиля в РФ.

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Стоит отметить, что эти компании официально уже ушли из нашей страны.

Также в списке худших оказались Honda (один автомобиль) и Lexus (две машины). За ними идут Isuzu и Jeep (каждый реализовал по три автомобиля).

Стоит отметить, что в июне не продали в РФ ни одной машины куда больше брендов. В их числе Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Jeep, Genesis, Subaru, Isuzu, Honda, Toyota, Lexus, Audi и Suzuki.

Ранее "РГ" сообщала, что в июле нынешнего года в России было продано 95 654 новых легковых автомобиля, что в 2,7 раза больше, чем в том же месяце 2022-го. Лидером российского рынка остается отечественная марка Lada, на долю которой в июле пришлось менее 29%.