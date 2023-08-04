Genesis может снять с производства седан G70

Genesis удивил автомобильный мир моделью G70. Это был отличный спортивный седан от бренда, который существует чуть более десяти лет. Построенный на той же платформе, что и Kia Stinger , покупатели могли выбирать между задним или полным приводом и двумя двигателями: I4 с турбонаддувом или V6 с двойным турбонаддувом мощностью 365 л.с.

Но, как и некоторые другие модели в этом сегменте, G70 никогда не показывала хороших результатов в чартах продаж. В прошлом году было продано всего 12 649 экземпляров; в 2023 году было продано чуть более 7000 автомобилей. Продажи G70 в Корее хуже, падая каждый год с 2019 года: в 2022 году в Корее было продано всего 6087 автомобилей, а в 2022 году — 2099 автомобилей, а в 2023 году было продано лишь 96 штук.