Genesis может снять с производства седан G70
Genesis удивил автомобильный мир моделью G70. Это был отличный спортивный седан от бренда, который существует чуть более десяти лет. Построенный на той же платформе, что и Kia Stinger, покупатели могли выбирать между задним или полным приводом и двумя двигателями: I4 с турбонаддувом или V6 с двойным турбонаддувом мощностью 365 л.с.
Но, как и некоторые другие модели в этом сегменте, G70 никогда не показывала хороших результатов в чартах продаж. В прошлом году было продано всего 12 649 экземпляров; в 2023 году было продано чуть более 7000 автомобилей. Продажи G70 в Корее хуже, падая каждый год с 2019 года: в 2022 году в Корее было продано всего 6087 автомобилей, а в 2022 году — 2099 автомобилей, а в 2023 году было продано лишь 96 штук.
Этого достаточно, чтобы, как говорят источники информации, не делать G70 в следующем поколении.
«Недавно в компании было официально объявлено, что она официально приостановила разработку RN2, название проекта для следующего G70», — сказал источник, непосредственно связанный с проектом.
«Hyundai впервые объявила о остановке, хотя ходило так много слухов о временной остановке [разработки], — добавил источник. — Слабые продажи — главная причина».