Fisker представил три новых электромобиля и дополнительный пакет для внедорожника Ocean. В ходе презентации на Product Vision Day, запись которой опубликована на YouTube, гендиректор Хенрик Фискер заявил, что новинки поступят в продажу в течение нескольких лет.

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В центре внимания находился электрический суперкар Ronin. Запас хода спортивного электромобиля составит 965 км на полном заряде батареи. Автомобиль ручной сборки будет отличаться хардтопом из углеродного волокна, а его силуэт отдаленно напоминает Fisker Karma — первую модель бренда.

Еще одна новинка — Pear. Название автомобиля является аббревиатурой от «Personal Electric Automotive Revolution». Компактный электромобиль будет продаваться по цене от 29 тысяч долларов. Хэтчбэк с полным приводом получит запас хода около 480 километров. В будущем Fisker планирует выпустить его в пяти- и шестиместных конфигурациях.

Дизайн модели выделяется очень тонкими фарами, радарными датчиками и искусственной решеткой радиатора спереди. Вместо зеркал у представленного экземпляра Pear были камеры заднего вида.

Также Fisker представил электрический пикап Alaska. Его построили на платформе FT31 — модифицированной и растянутой архитектуре от электромобиля Ocean. Ожидаемый запас хода составит от 370 до 550 километров. Скорее всего, в нем будут использоваться аккумулятор и силовые агрегаты Ocean.