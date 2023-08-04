Tesla намерена избавиться от старых Model 3 до выхода новинки
Компания Tesla решила перенести даты поставки Model 3 на европейские рынки на январь 2024 года. Она намерена распрощаться с текущими запасами машин до того, как обновленная модель Project Highland поступит в производство, пишет Speedme.ru со ссылкой на компанию.
На сайте Tesla говорится, что европейским покупателям, которые размещают заказы на заднеприводную или дальнобойную Model 3,
нужно ждать своих новых автомобилей до октября или ноября, а заказы на Model 3 Performance выполнят в период с ноября 2023 года по январь 2024-го.
Модели Model 3, которые отправляют в европейские страны, собирают в Шанхае. Там компания планируют приступить к производству Project Highland.
Ранее компания Tesla сообщила в своем Twitter-аккаунте о старте производства пикапа Cybertruck. Производитель опубликовал фотографию первого электрического пикапа, который собран на заводе в Техасе.
Также газета The Wall Street Journal сообщала, что компания Tesla готовится к двукратному увеличению площади своего завода под Берлином для выхода на производство одного миллиона электромобилей в год. Так, завод станет крупнейшим автомобилестроительным предприятием в ФРГ.