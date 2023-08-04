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Tesla намерена избавиться от старых Model 3 до выхода новинки

Компания Tesla решила перенести даты поставки Model 3 на европейские рынки на январь 2024 года. Она намерена распрощаться с текущими запасами машин до того, как обновленная модель Project Highland поступит в производство, пишет Speedme.ru со ссылкой на компанию.

Tesla намерена избавиться от старых Model 3 до выхода новинки
© Unsplash

На сайте Tesla говорится, что европейским покупателям, которые размещают заказы на заднеприводную или дальнобойную Model 3,

нужно ждать своих новых автомобилей до октября или ноября, а заказы на Model 3 Performance выполнят в период с ноября 2023 года по январь 2024-го.

Модели Model 3, которые отправляют в европейские страны, собирают в Шанхае. Там компания планируют приступить к производству Project Highland.

Ранее компания Tesla сообщила в своем Twitter-аккаунте о старте производства пикапа Cybertruck. Производитель опубликовал фотографию первого электрического пикапа, который собран на заводе в Техасе.

Также газета The Wall Street Journal сообщала, что компания Tesla готовится к двукратному увеличению площади своего завода под Берлином для выхода на производство одного миллиона электромобилей в год. Так, завод станет крупнейшим автомобилестроительным предприятием в ФРГ.

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